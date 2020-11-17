Покровский жестко высказался о меркантильных артистах

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал в эфире НСН, как относится к артистам, которые считают невыгодным выступать перед 25% зрителей на концертах.



«А в попочку они не сходят? Это наша публика, и наше решение не отменять концерты принято совместно. Оно связано с тем, что люди ждут. Повторяю, сомнений было очень много, мы многое пытались понять и многое поняли. Каждый концерт для нас - это очень важно и дорого сердцу», - отметил музыкант.



Покровский также заявил, что не боится скризисных ситуаций в концертном бизнесе.



«Конечно, когда страдают люди, тем более, когда болезнь уносит жизни, нельзя ничего позитивного в этом найти. Но мы группа, которая во времена теплого болота проигрывает конкурентам, а во времена шторма мы себя чувствуем в бою. Мы пытаемся выживать сами и помогаем тем, кому наше слово важно», - сказал лидер «Ногу Свело!»



Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.

