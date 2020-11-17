Покровский жестко высказался о меркантильных артистах
Музыкант заявил на пресс-конференции НСН, что для него важно и дорого сердцу выступать перед любым количеством зрителей, так как это является моральной поддержкой.
На фоне растущего числа выявленных заражений коронавирусом в России вновь вводят ограничения. Бары, рестораны и клубы теперь не работают по ночам, а в театрах, кино и на концертных площадках возможна только 25-процентная посадка от общего числа мест. Многие артисты оказываются в очень тяжёлом положении в связи с потерей доходов, однако унывают далеко не все. Группа «Ногу Свело!» за время пандемии выпустила новые песни, а также готовится к большим концертам по заявкам в Москве и Санкт-Петербурге.
Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал в эфире НСН, как относится к артистам, которые считают невыгодным выступать перед 25% зрителей на концертах.
«А в попочку они не сходят? Это наша публика, и наше решение не отменять концерты принято совместно. Оно связано с тем, что люди ждут. Повторяю, сомнений было очень много, мы многое пытались понять и многое поняли. Каждый концерт для нас - это очень важно и дорого сердцу», - отметил музыкант.
Покровский также заявил, что не боится скризисных ситуаций в концертном бизнесе.
«Конечно, когда страдают люди, тем более, когда болезнь уносит жизни, нельзя ничего позитивного в этом найти. Но мы группа, которая во времена теплого болота проигрывает конкурентам, а во времена шторма мы себя чувствуем в бою. Мы пытаемся выживать сами и помогаем тем, кому наше слово важно», - сказал лидер «Ногу Свело!»
Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.
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