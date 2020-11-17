«Помогите артисту». Лидер «Ногу Свело!» о льготах для музыкантов

Музыкант рассказал на пресс-конференции НСН, что из-за карантина группу покинул клавишник, поскольку был вынужден искать новые способы заработка.

На фоне растущего числа выявленных заражений коронавирусом в России вновь вводят ограничения. Бары, рестораны и клубы теперь не работают по ночам, а в театрах, кино и на концертных площадках возможна только 25-процентная посадка от общего числа мест. Многие артисты неоднократно говорили о падении доходов.

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский заявил в эфире НСН, что не интересуется, насколько сильно ударили по карману рок-музыкантов ограничения на концерты.

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«Я могу себе позволить большую роскошь - не общаться с рокерами. От этого я ни одного стиха не напишу и ни одной копейки не получу. А друзья у меня - совершенно другие люди, не замороченные на рок-музыке», - сказал он.

Он также рассказал, как относится к предложению ввести льготы для артистов.

«Вопрос конечно серьезный. Когда артисты отрезаны полностью от основного заработка, то это беда. Они не могут работать на удаленке, несмотря на онлайн-концерты. Если артистам дадут льготы на продукты, я ничего кроме радости не испытаю. Как бы я не хорохорился, у нас большие потери, Например, ушел клавишник Александр Волков. Ему просто пришлось искать другие жизненные решения из-за карантина. Поэтому да, помогите артисту», - сказал лидер группы «Ногу Свело!».

Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что в целом поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.

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ФОТО: пресс-служба группы "ногу свело"
ТЕГИ:Ногу СвелоМаксим Покровский
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