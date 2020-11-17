«Подмена понятий». Лидер «Ногу Свело!» об ограничениях из-за COVID-19

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал в эфире НСН, как относится к такому противоречивому подходу властей при введении ограничений.



«Во всем этом есть достаточно много странностей. Я сам недавно видел в Шереметьево огромное скопление людей на таможне, хотя никогда такого не было. И это не было связано со сбором медицинских анкет, их собрали еще до этого. Мне очень тяжело оценивать логику и действия чиновников. С подменой понятий мы сталкиваемся каждый день, но я пока не знаю, по глупости или по умыслу это происходит. Мне сложно влезть в голову других людей», - сказал музыкант.



Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.

