«Подмена понятий». Лидер «Ногу Свело!» об ограничениях из-за COVID-19
Музыкант оценил на пресс-конференции НСН эффективность точечных ограничений из-за коронавируса вместо введения полного карантина, как это было весной.
На фоне растущего числа выявленных заражений коронавирусом в России вновь вводят ограничения. Бары, рестораны и клубы теперь не работают по ночам, а в театрах, кино и на концертных площадках возможна только 25-процентная посадка от общего числа мест. Между тем, общественный транспорт продолжает работать, а в самолетах не используется рассадка пассажиров в шахматном порядке.
Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал в эфире НСН, как относится к такому противоречивому подходу властей при введении ограничений.
«Во всем этом есть достаточно много странностей. Я сам недавно видел в Шереметьево огромное скопление людей на таможне, хотя никогда такого не было. И это не было связано со сбором медицинских анкет, их собрали еще до этого. Мне очень тяжело оценивать логику и действия чиновников. С подменой понятий мы сталкиваемся каждый день, но я пока не знаю, по глупости или по умыслу это происходит. Мне сложно влезть в голову других людей», - сказал музыкант.
Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Песков заявил, что Путин не использует соцсети
- Минобороны НКР опровергло информацию об атаке ВС Азербайджана
- Алиев отказался дать Карабаху какой-либо статус
- Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19
- В России начались пострегистрационные исследования вакцины центра «Вектор»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru