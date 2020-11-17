«Меладзе, забери слова назад». Покровский о бойкоте «голубых огоньков»
Лидер «Ногу Свело!» заявил на брифинге НСН, что отказ эстрадных певцов от отказа в новогодних передачах «лишит» россиян любимого дела в праздничную ночь.
Заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам.
Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский на брифинге НСН иронично отреагировал на призыв певца.
«В этом есть доля здравого смысла, но от этого пострадаю как минимум я. Потому что посмотреть новогоднее шоу и изойти желчью - это одно из моих любимых занятий. Валера, забери свои слова назад! Что я теперь буду делать за новогодним столом?», - сказал музыкант.
Позднее Меладзе отказался от идеи бойкота, посчитав, что она не будет популярна среди артистов. Вместо этого певец записал видеообращение к российским врачам, в котором попросил дать ему доступ в красные зоны ковидных стационаров, чтобы он мог там выступить.
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