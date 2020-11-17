«Меладзе, забери слова назад». Покровский о бойкоте «голубых огоньков»

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский на брифинге НСН иронично отреагировал на призыв певца.



«В этом есть доля здравого смысла, но от этого пострадаю как минимум я. Потому что посмотреть новогоднее шоу и изойти желчью - это одно из моих любимых занятий. Валера, забери свои слова назад! Что я теперь буду делать за новогодним столом?», - сказал музыкант.



Позднее Меладзе отказался от идеи бойкота, посчитав, что она не будет популярна среди артистов. Вместо этого певец записал видеообращение к российским врачам, в котором попросил дать ему доступ в красные зоны ковидных стационаров, чтобы он мог там выступить.

