«Ночной кошмар». Лидер «Ногу Свело!» рассказал о популярности песен о пандемии
Музыкант заявил на пресс-конференции НСН, что исполнит свежие песни на ближайших концертах.
На фоне растущего числа выявленных заражений коронавирусом в России вновь вводят ограничения. Бары, рестораны и клубы теперь не работают по ночам, а в театрах, кино и на концертных площадках возможна только 25-процентная посадка от общего числа мест. Многие артисты оказываются в очень тяжёлом положении в связи с потерей доходов, однако унывают далеко не все. Группа «Ногу Свело!» за время пандемии выпустила новые песни, а также готовится к большим концертам по заявкам в Москве и Санкт-Петербурге.
Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал на пресс-конференции НСН, за какие песни проголосовали поклонники, чтобы услышать их на ближайших концертах.
«Новые пандемические песни выбирали, за них голосовали очень активно. Я никогда не скрывал, что для меня подготовка новой песни для концерта - это ночной кошмар. Я могу годами ее не играть, так как всегда волнуюсь за исполнение. Всегда слышу ансамбль целиком и не могу замкнуться в себе и исполнять только свою партию. Поэтому мы провели очень серьезную работу по подготовке», - отметил музыкант.
Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.
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