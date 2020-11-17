«Ночной кошмар». Лидер «Ногу Свело!» рассказал о популярности песен о пандемии

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал на пресс-конференции НСН, за какие песни проголосовали поклонники, чтобы услышать их на ближайших концертах.



«Новые пандемические песни выбирали, за них голосовали очень активно. Я никогда не скрывал, что для меня подготовка новой песни для концерта - это ночной кошмар. Я могу годами ее не играть, так как всегда волнуюсь за исполнение. Всегда слышу ансамбль целиком и не могу замкнуться в себе и исполнять только свою партию. Поэтому мы провели очень серьезную работу по подготовке», - отметил музыкант.



Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.

