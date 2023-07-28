31.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на тему: «Знойная жара или тропические ливни: успеет ли лето порадовать москвичей и гостей столицы?»

Это лето метеорологи называли самым страшным в XXI веке, настаивая, что ни Москве, ни всей России не избежать погодных катаклизмов. Но, судя по всему, куда опаснее ситуация оказалась в Европе, где не стихают природные пожары из-за жары.

Напомним, что 26 июля в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, за день в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1894 году. Из-за ливня в столице были закрыты парки и затопило несколько торговых центров.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Какие еще природные катаклизмы ожидать россиянам этим летом?

Как распад Гольфстрима может повлиять на мировой климат?

Каковы причины климатических аномалий?

Какой будет погода в последний месяц лета-2023 ?

Какую погоду ожидать на курортах России?

В Сочи недавно были смерчи, на сколько они характерны данному регионы и опасны?

Какие новые методы определения метеорологических исследований используются?

Повлияет ли на московскую зиму Эль-Ниньо?

Как таяние ледников сказалось на климатических изменениях этого года?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



