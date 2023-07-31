«Засушливая ситуация»: Вильфанд предупредил регионы о дефиците осадков в августе

Дефицит осадков в августе прогнозируется в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«Факт дефицита осадков до сих пор наблюдался в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. Да и в центре европейской части России осадков за май-июнь выпало меньше нормы… Июль эту ситуацию исправил, но, к сожалению, осадки выпадали мощными сериями – по 35-40 мм за сутки, что очень много для умеренных широт. И ситуация с засушливостью улучшилась», - отметил он.

Вильфанд перечислил регионы, которые в августе столкнутся с дефицитом осадков.

«Вот на юге Западной Сибири – в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской области, Алтайском крае – там наблюдается дефицит осадков, и в августе избытка осадков тоже не ожидается. Дефицит осадков также прогнозируется на нижней Волге – в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала в Челябинской, Курганской областях», - добавил он.

26 июля в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, за день в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1894 году. Из-за ливня в столице были закрыты парки, затопило несколько торговых центров.

