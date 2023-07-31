«Выше нормы!»: Вильфанд рассказал о погоде в августе
Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что погода «ниже нормы» не прогнозируется в российских регионах.
На всей территории России погода в августе прогнозируется выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«На всей территории страны не прогнозируется регионов, в которых класс температуры ожидался бы «ниже нормы», везде около и выше нормы. Класс «выше нормы» прогнозируется на территории всего ЦФО, кроме Тверской и Брянской областей. Кроме того, температура выше нормы будет в Поволжье, в большей части ЮФО, на Урале и в Приморском крае», - рассказал он.
Это лето метеорологи называли самым страшным в XXI веке, настаивая, что ни Москве, ни всей России не избежать погодных катаклизмов. Но, судя по всему, куда опаснее ситуация оказалась в Европе, где не стихают природные пожары из-за жары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru