«Выше нормы!»: Вильфанд рассказал о погоде в августе

На всей территории России погода в августе прогнозируется выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«На всей территории страны не прогнозируется регионов, в которых класс температуры ожидался бы «ниже нормы», везде около и выше нормы. Класс «выше нормы» прогнозируется на территории всего ЦФО, кроме Тверской и Брянской областей. Кроме того, температура выше нормы будет в Поволжье, в большей части ЮФО, на Урале и в Приморском крае», - рассказал он.

Это лето метеорологи называли самым страшным в XXI веке, настаивая, что ни Москве, ни всей России не избежать погодных катаклизмов. Но, судя по всему, куда опаснее ситуация оказалась в Европе, где не стихают природные пожары из-за жары.

