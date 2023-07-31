«Перевалим за 30»: Вильфанд сообщил, что в Москву приходит настоящее лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что к выходным в столицу придет тридцатиградусная жара, вся неделя будет теплой - 25-28 градусов.
В Москву на этой неделе приходит настоящее лето с тридцатиградусной жарой и теплыми ночами, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«Погода в ближайшую неделю устроит всех жителей Москвы, Подмосковья. Начиная с сегодняшнего дня, температура 24-25 градусов, вполне летняя. Завтра и послезавтра – 25-27 градусов, в четверг до 28, в пятницу столбик термометра приблизится к 30-ти градусной отметке, а в субботу и воскресенье перевалит через эту отметку. Настоящее лето, в первую половину недели температура на два градуса выше нормы, а во второй – на три-четыре градуса выше. Минимальные температуры ночью будут на этой неделе выше 15 градусов, 16-18 градусов. Это уже настоящая летняя погода», - рассказал он.
26 июля в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, за день в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1894 году. Из-за ливня в столице были закрыты парки, затопило несколько торговых центров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru