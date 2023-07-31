Вильфанд: В Крыму и Сочи прогнозируется опасный ультрафиолетовый индекс
Научный руководитель Гидрометцентра посоветовал не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с 11 до 14 часов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе в Краснодарском крае, в Ставрополье и в Крыму.
«Сейчас в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Крыму, в республиках Северного Кавказа прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Это опасная характеристика, это негативное воздействие на кожу человека, на слизистую глаз. Когда он достигает отметки в 7 и выше, загорать с 11 до 14 часов на пляже не стоит, да и вообще нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами. УФ-индекс будет большой и в центральном Черноземье», - предупредил он.
Дефицит осадков в августе прогнозируется в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru