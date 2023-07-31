Вильфанд: В Крыму и Сочи прогнозируется опасный ультрафиолетовый индекс

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе в Краснодарском крае, в Ставрополье и в Крыму.

«Сейчас в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Крыму, в республиках Северного Кавказа прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Это опасная характеристика, это негативное воздействие на кожу человека, на слизистую глаз. Когда он достигает отметки в 7 и выше, загорать с 11 до 14 часов на пляже не стоит, да и вообще нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами. УФ-индекс будет большой и в центральном Черноземье», - предупредил он.

Дефицит осадков в августе прогнозируется в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.



