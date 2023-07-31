Вильфанд: В августе опасных явлений на черноморских курортах станет меньше
Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что прогнозируется более спокойная ситуация. На этой неделе в Крыму и Краснодарском крае он пообещал хорошую погоду.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН заявил, что в августе прогнозируется более спокойная ситуация с опасными явлениями на черноморском побережье.
«В августе прогнозируется более спокойная ситуация на черноморском побережье. Опасные явления будут, но не так часто. По крайне мере, до четверга этой недели включительно ситуация совершенно спокойная, в том числе в Крыму. Температура воды высокая, +24..+26. Температура воздуха в Краснодарском крае сейчас комфортная, +28…+30, но к концу недели она повысится до +37…+38 градусов», - рассказал он.
Вильфанд также объяснил, чем обусловлены сильные осадки в этом году на черноморском побережье и на Кавказе.
«В аэрографически сложных горных регионах всегда максимальное количество сложных, опасных явлений, и их количество увеличивается… Почему на черноморском побережье, на Кавказе в этом году такая ситуация? Там часто проходили циклоны, что не характерно для этого региона. А там горные хребты, и при перемещении воздушных масс с севера они утыкаются в горы, и начинается вынужденный подъем воздуха по склонам этих гор, а это дополнительный фактор. Кроме того, частые смещения холодных воздушных разделов привели к обострению фронтальных разделов, что провоцировало очень сильные осадки, от которых реки буквально за 1-2 часа вздувались на метры», - заключил он.
Дефицит осадков в августе прогнозируется в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
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