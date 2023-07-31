«Иногда выходят на сушу»: Вильфанд предупредил о смерчах в Сочи
Научный руководитель Гидрометцентра объяснил, что в этом году сложилась «благоприятная» обстановка для подобных явлений.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН заявил, что в августе смерчи не покинут Сочи, он предупредил, что иногда они могут выходить на сушу.
«На востоке Черного моря в этом году температура 25-26 градусов отмечалась очень рано, в июле такая температура воды такая была уже. В таком случае возникают условия для возникновения смерчей. Очень теплая поверхность моря способствует тому, что небольшой заток прохладного воздуха, быстро перемещаются воздушные массы, условия для закручивания. Смерчи уже отмечались в Сочи в июне. В августе тоже будут возникать, но они в 95% случаев не выходят на сушу. Иногда они выходят и на сушу. Но все эти явления предсказываются, нужно прислушиваться», - рассказал он.
По его словам, вторая половина года будет «богата» на экстремальные явления из-за повышения температуры океана в целом.
«Во второй половине этого года прогнозируется большое количество экстремальных явлений из-за Эль-Ниньо, повышения температуры поверхностного слоя океана, но где они будут – это региональные особенности. Их прогнозировать можно с небольшой заблаговременностью», - отметил он.
Дефицит осадков в августе прогнозируется в Астраханской, Волгоградской областях, а также Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, на юге Урала, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
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