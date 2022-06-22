пресс-конференции
Анонс

Зерновые «рекорды». Что ждёт рынок в 2022 году?

Информация

Начало конференции

10:30

23 июня 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

+7 495 925-04-49 +7 903 594 54 37

23.06.2022 состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского, посвященный ситуации с зерном в мире.

23.06.2022 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Зерновые «рекорды». Что ждёт рынок в 2022 году?»

Пшеница становится оружием, нагоняя панику на мировом рынке зерна на фоне слухов о глобальном продовольственном кризисе из-за боевых действий на Украине. Тем временем представители России, Украины, Турции и ООН решили провести переговоры по вывозу зерна из украинских портов на следующей неделе в Стамбуле. Ожидается, что в них примут участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.


По данным же российских СМИ, экспорт зерна из России сократится на 8,3%, это значит, что в сельскохозяйственном сезоне 2021–2022 г. Россия экспортирует 45 млн тонн зерна.

В ходе брифинга эксперт расскажет:

  • Какова ситуация на российском рынке зерна?
  • Что происходит с экспортом российского зерна в санкционных условиях?
  • Какие зерновые культуры из России востребованы за рубежом?
  • Кто виноват в дефиците зерна в мире?
  • Разрешится ли «зерновой» конфликт?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО:
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

партнеры

пресс-конференции