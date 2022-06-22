23.06.2022 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Зерновые «рекорды». Что ждёт рынок в 2022 году?»

Пшеница становится оружием, нагоняя панику на мировом рынке зерна на фоне слухов о глобальном продовольственном кризисе из-за боевых действий на Украине. Тем временем представители России, Украины, Турции и ООН решили провести переговоры по вывозу зерна из украинских портов на следующей неделе в Стамбуле. Ожидается, что в них примут участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.



По данным же российских СМИ, экспорт зерна из России сократится на 8,3%, это значит, что в сельскохозяйственном сезоне 2021–2022 г. Россия экспортирует 45 млн тонн зерна.

В ходе брифинга эксперт расскажет:

Какова ситуация на российском рынке зерна?

Что происходит с экспортом российского зерна в санкционных условиях?

Какие зерновые культуры из России востребованы за рубежом?

Кто виноват в дефиците зерна в мире?

Разрешится ли «зерновой» конфликт?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:30

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