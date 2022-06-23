«Помогает погода»: Глава Зернового союза заявил о проблемах с технологиями из-за санкций

Россия не теряет в урожайности в этом сезоне, потому что благоприятствует погода, отметил в эфире НСН глава союза Аркадий Злочевский.

На сегодняшний день наблюдаются серьезные проблемы с технологиями из-за санкций, темпы поставок запчастей для техники, которая работает на полях, сильно упали, рассказал глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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«Есть проблемы с технологическим уровнем из-за санкций. Но они практически полностью компенсированы везением с погодой. А технологические недочеты или разрывы в технологической цепочке приводят, в первую очередь, к физическим потерям в урожайности. Мы не теряем в урожайности, потому что погода благоприятствует. То есть, технологии являются средством защиты от погодных неурядиц. Как только погода не очень стабильна, то технологии позволяют от этого защититься», - сказал Злочевский.

По его словам, на сегодняшний день уже идет работа по налаживанию цепочек поставок деталей для техники.

«Есть проблемы с запчастями. По импортной технике это достаточно серьезная проблема, но она вроде бы как решается. По различным обходным схемам запчасти вроде бы стали поставлять. Темпы по поступлению запчастей сильно упали, а это риск, который у нас сложился на уборку урожая. Техника будет в полях активно использоваться и работать. Простой по технике из-за отсутствия запчастей, естественно, будет очень болезненно сказываться. Но оргработа на эту тему идет, и я надеюсь, что эту проблему мы закроем. По крайней мере, на этот сезон», - резюмировал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что на юге России уже начали убирать ранние зерновые. По его словам, зимовка прошла очень хорошо.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноРоссия
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