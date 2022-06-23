«Приличный объем»: В Зерновом союзе заявили о недовывозе зерна

При недовывозе зерна Россия все ровно сохраняет первое место по поставкам пшеницы на мировой рынок, отметил в эфире НСН глава союза Аркадий Злочевский. 

В России наблюдается существенный недовывоз зерна в этом сезоне из-за квот и пошлин, рассказал глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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«У нас довольно существенный недовывоз зерна в нынешнем сезоне. Общий экспорт составит порядка 45 млн тонн. В составе этого экспорта около 37 млн тонн пшеницы. Но это все равно хороший объем, мы сохраняем при этом первое место по поставкам пшеницы на мировой рынок. Хотя вывоз мог быть и больше, экспортный потенциал у нас больше, но он ограничен квотами и пошлинами. Собственно говоря, из-за этого есть недовывоз в довольно приличных объемах. Мы пополняем за счет этого недовывоза запасы. Входим в новый сезон с выросшими запасами, хотя весь мир входит в него с сокращением запасов», - сказал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что на юге России уже начали убирать ранние зерновые, зимовка прошла очень хорошо, однако площадь под озимым севом вызывает сомнения.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗерноРоссия
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