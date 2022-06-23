«Как стоп-кран»: Зерновой союз заявил об опасности дешевого зерна в России

Цены на зерно при этом не влияют на цены на продукты, они все так же растут семимильными шагами, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский. 

Цены на зерно в России падают, во многих регионах страны они близки к его себестоимости, а это является проблемой для производства, рассказал глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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«Цены на продукты никак не зависят от цен на зерно. Цены на зерно сейчас падают внутри страны. Они находятся на достаточно низком уровне с учетом того, что очень сильно выросли все издержки производства. Мы уже имеем сейчас такие цены во многих регионах, которые близки к себестоимости. Это проблема для дальнейшего производства, для его наращивания и развития. Это такой стоп-кран, когда продажные цены приближаются к себестоимости, то все встает. Но это никак не останавливает цены на продовольствие на полках. Они продолжают расти семимильными шагами», - сказал Злочевский.

По его словам, в России достойный урожай зерна, поэтому почва для роста внутренних цен отсутствует.

«У нас хороший урожай, и почвы для роста внутренних цен на зерно просто нет. Мы были привязаны к мировым ценам. То есть, экспорт был определяющим процессом на ценообразование внутри страны. Сейчас, после введения пошлин и квот, внутренний рынок разорван с мировыми ценами. У нас внутренние цены на зерно самые дешевые в мире», - резюмировал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что в России на сегодняшний день наблюдаются серьезные проблемы с технологиями из-за санкций. По его словам, темпы поставок запчастей для техники, которая работает на полях, сильно упали.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:ЦеныЗерноРоссия
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