«Как стоп-кран»: Зерновой союз заявил об опасности дешевого зерна в России

«Цены на продукты никак не зависят от цен на зерно. Цены на зерно сейчас падают внутри страны. Они находятся на достаточно низком уровне с учетом того, что очень сильно выросли все издержки производства. Мы уже имеем сейчас такие цены во многих регионах, которые близки к себестоимости. Это проблема для дальнейшего производства, для его наращивания и развития. Это такой стоп-кран, когда продажные цены приближаются к себестоимости, то все встает. Но это никак не останавливает цены на продовольствие на полках. Они продолжают расти семимильными шагами», - сказал Злочевский.

По его словам, в России достойный урожай зерна, поэтому почва для роста внутренних цен отсутствует.

«У нас хороший урожай, и почвы для роста внутренних цен на зерно просто нет. Мы были привязаны к мировым ценам. То есть, экспорт был определяющим процессом на ценообразование внутри страны. Сейчас, после введения пошлин и квот, внутренний рынок разорван с мировыми ценами. У нас внутренние цены на зерно самые дешевые в мире», - резюмировал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что в России на сегодняшний день наблюдаются серьезные проблемы с технологиями из-за санкций. По его словам, темпы поставок запчастей для техники, которая работает на полях, сильно упали.

