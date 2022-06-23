«Хорошо перезимовали»: В зерновом союзе рассказали про минимальные потери урожая

«Юг уже начал убирать ранние зерновые, сейчас идет уборка ячменя, к концу месяца начнем уборку пшеницы. В принципе, мы очень хорошо перезимовали. Великолепные показатели, минимальная потеря, в районе 3% под озимым посевом. Обычно это бывает 5-7%, в плохие годы доходит и до 15%. Но вызывает сомнения площадь, которая заявлена официально под озимым посевом. Минсельхоз говорит о том, что это 19 млн гектар по данным регионов. Но эта цифра выросла после зимовки. Минсельхоз в декабре говорил о том, что это 18,4 млн гектар. И как 600 тысяч по снегу сеяли, мы не очень себе представляем», - сказал Злочевский.

По его словам, ход подкормки озимых в ходе весенних полевых работ на середину мая отставал от прошлогоднего на 100 тысяч гектар.

«Сев проводился под давлением региональных администраций, из логики дай план, иначе не получишь субсидий. Естественно, никто не будет рисковать получением субсидий, поэтому, естественно, что какие-то площади могли оказаться только на бумаге, а не физически. Цифра под озимым посевом вызывает и сейчас сомнения. Самый главный показатель и выводы – это ход подкормки в ходе весенних полевых работ. Мы традиционно подкармливаем озимы, которые были отсеяны осенью прошлого года. Этот ход подкормки, по данным на середину мая, отставал от прошлогоднего на 100 тысяч гектар», - резюмировал Злочевский.

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай снизился до 121,4 млн тонн (76 млн тонн пшеницы).

