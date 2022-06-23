Близко к рекорду: В Зерновом союзе дали прогноз по урожаю пшеницы в России

Рекорд по урожаю составлял 86 млн тонн, отметил в эфире НСН президент союза Аркадий Злочевский.

Урожай пшеницы в России составит порядка 83-84 млн тонн, это не рекордная цифра, но при этом очень хороший результат, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Больше, чем раньше»: Ученый предсказал объем урожая пшеницы в России в 2022 году
«Мы получаем основную долю пшеничного урожая с озимого сева, а не с ярового. Это более 60% традиционно. Исходя из моих консервативных выводов, урожай составит порядка 83-84 млн тонн. Это очень хороший урожай. Напомню, что рекорд у нас был 86 млн тонн. Рекорда мы не получим, но получим хороший урожай. Всего всем хватит. Также выглядят данные по остальным зерновым. Рекордов я не жду, хотя некоторые аналитики выдают прогнозы по рекордному урожаю пшеницы. Но они все основываются на данных по посевным площадям Минсельхоза, а я в этих данных сомневаюсь», - сказал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что на юге России уже начали убирать ранние зерновые, а зимовка прошла очень хорошо.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УрожайРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры