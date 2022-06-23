Близко к рекорду: В Зерновом союзе дали прогноз по урожаю пшеницы в России
23 июня 202211:08
Николай Грутов
Рекорд по урожаю составлял 86 млн тонн, отметил в эфире НСН президент союза Аркадий Злочевский.
Урожай пшеницы в России составит порядка 83-84 млн тонн, это не рекордная цифра, но при этом очень хороший результат, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Мы получаем основную долю пшеничного урожая с озимого сева, а не с ярового. Это более 60% традиционно. Исходя из моих консервативных выводов, урожай составит порядка 83-84 млн тонн. Это очень хороший урожай. Напомню, что рекорд у нас был 86 млн тонн. Рекорда мы не получим, но получим хороший урожай. Всего всем хватит. Также выглядят данные по остальным зерновым. Рекордов я не жду, хотя некоторые аналитики выдают прогнозы по рекордному урожаю пшеницы. Но они все основываются на данных по посевным площадям Минсельхоза, а я в этих данных сомневаюсь», - сказал Злочевский.
Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что на юге России уже начали убирать ранние зерновые, а зимовка прошла очень хорошо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru