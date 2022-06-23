«Вызывает хохот»: Глава Зернового союза исключил дефицит зерна в мире
Заявления о предстоящем дефиците зерна не имеют под собой никаких оснований, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
Никакого дефицита зерна и снижения его урожайности в мире ожидать не стоит, легкое снижение мировых запасов по зерну происходит каждый год по разным причинам, и это вполне нормально, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Никакого дефицита и снижения урожайности зерновых нет. Легкое снижение мировых запасов по зерну происходит каждый год по разным причинам. Срабатывает то погода, то еще что-то. Это колебание нормальное и естественное. Давайте сравним по параметрам, что нас ожидает в предстоящем сезоне… Расчетные показатели упадут на 18 недель, это переходящие запасы в мире по зерновым ресурсам. Это минимальный уровень запасов за последние шесть лет. А много это или мало? Шесть лет – это сколько? Когда начинают нагнетать на подобных аргументах обстановку, то у профессионалов это вызывает просто гомерический хохот», - сказал Злочевский.
Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что в России на сегодняшний день наблюдаются серьезные проблемы с технологиями из-за санкций. По его словам, темпы поставок запчастей для техники, которая работает на полях, сильно упали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 166 / сут.
Умерли
381 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 517 / сут.
- Минцифры заявило о массированной кибератаке на портал «Госуслуги»
- Песков ответил на вопрос об упразднении границы России с Запорожской областью
- Песков подтвердил, что Лукашенко приехал в Россию с неформальным визитом
- Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций
- Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
- Песков заявил, что Россия не крала никакого зерна
- Минфин впервые выплатил долг по еврооблигациям в рублях
- Главы МИД Ирана и России обсудили соглашение о сотрудничестве
- В Центробанке допустили снижение ключевой ставки
- Владелец IKEA выразил надежду на возвращение компании в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru