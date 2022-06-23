«Вызывает хохот»: Глава Зернового союза исключил дефицит зерна в мире

Заявления о предстоящем дефиците зерна не имеют под собой никаких оснований, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.

Никакого дефицита зерна и снижения его урожайности в мире ожидать не стоит, легкое снижение мировых запасов по зерну происходит каждый год по разным причинам, и это вполне нормально, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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«Никакого дефицита и снижения урожайности зерновых нет. Легкое снижение мировых запасов по зерну происходит каждый год по разным причинам. Срабатывает то погода, то еще что-то. Это колебание нормальное и естественное. Давайте сравним по параметрам, что нас ожидает в предстоящем сезоне… Расчетные показатели упадут на 18 недель, это переходящие запасы в мире по зерновым ресурсам. Это минимальный уровень запасов за последние шесть лет. А много это или мало? Шесть лет – это сколько? Когда начинают нагнетать на подобных аргументах обстановку, то у профессионалов это вызывает просто гомерический хохот», - сказал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что в России на сегодняшний день наблюдаются серьезные проблемы с технологиями из-за санкций. По его словам, темпы поставок запчастей для техники, которая работает на полях, сильно упали.

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