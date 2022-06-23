Главу Зернового союза обеспокоили экспортные пошлины: аграрии беднеют
Пошлины на вывоз зерна необходимо отменить, ограничивать экспорт можно иначе - не обдирая при этом фермеров, отметил в эфире НСН глава союза Аркадий Злочевский.
В России необходимо ввести объемное квотирование на вывоз зерна, а пошлины отменить, чтобы оставить производственные ресурсы в стране, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Главное, чтобы было куда продать (зерно – прим. НСН). Пошлины и квоты ограничивают в первую очередь доступ к рынкам сбыта. Ограничение ликвидности приводит к тому, что много денег выпадает из крестьянских карманов в обороте. Это демотивирует производственную базу. Поэтому мы настаиваем на отмене этих пошлин. Если мы хотим сохранить ресурсы на территории страны, давайте вводить объемное квотирование и ограничивать объемы вывоза. Объемные квоты не позволят вывезти лишнее зерно за пределы территорий. А пошлина сейчас вынимает деньги из карманов крестьян. А эти вынутые деньги лишают возможности покупать необходимые ресурсы для посевных работ. Мы уже активно почувствуем осенью острую нехватку денег в крестьянских карманах для поддержания технологического уровня и производственной базы», - сказал Злочевский.
Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отмечал, что на юге России уже начали убирать ранние зерновые, зимовка прошла очень хорошо, однако площадь под озимым севом вызывает сомнения.
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