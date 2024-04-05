08.04.2023 в 13.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Зерно в ловушке: Получится ли у российских аграриев выполнить план президента?»

В 2024 году перед Россией стоит серьезная цель — занять 25% мирового рынка зерна. Экспорт отечественного зерна в этом сезоне может достичь 65 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с аграриями в начале марта. Однако, чтобы это реализовать, экспортеры должны неукоснительно соблюдать требования стран-покупателей. В противном случае поставки могут запретить страны-покупатели.

Перевозки зерна, вопреки общей тенденции прираставшие в течение всего 2023 года, и в 2024 году будут увеличиваться, ожидают эксперты. По их мнению, несмотря на высокую базу прошлого года, по итогам текущего погрузка зерна вырастет на 3–5%. При этом мировые цены на зерно остаются низкими, а на внутреннем российском рынке на них оказывают дополнительное давление огромные объемы запасов, сформировавшихся за два урожайных года подряд. Аграрии оказались в своеобразной ловушке, поскольку расходы на производство зерна растут, а компенсировать потери за счет более высоких отпускных цен не получается. Грозит ли игрокам рынка череда банкротств, если ситуация не изменится, и стоит ли ждать роста цен.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Грозит ли России зерновой коллапс?

Какое будущее ждет российских аграриев?

Каковы текущие показатели экспорта зерновых в условиях повышенного риска возникновения мирового продовольственного кризиса и голода?

Какие прогнозы по ценам на зерно?

В какие страны сегодня Россия экспортирует зерно?



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

