Глава Зернового союза заявил о дефиците качественных импортных семян в России

Отечественные семена хуже импортных из-за низкой урожайности, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский. 

В России наблюдается качественный дефицит импортозависимых семян, цены на них выросли в два раза, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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«По импортозависимым культурам это (ограничение на ввоз семян - ред. НСН) сказалось очень плохо. В первую очередь это сказалось на ценах на семена, по которым мы импортозависимы, они поднялись к прошлому сезону почти в два раза. Это удорожание очень существенное, которое приводит к вынужденному использованию семян похуже качеством. В посевах мы будем серьезно рисковать и по этому фактору, и результативностью. Используя семена хуже, идет продуктивность хуже. Минсельхоз утверждает, что никакого дефицита семян нет, а на самом деле есть. Это дефицит не количества, а качества по импортозависимым семенам», – сказал Злочевский.

Он отметил, что отечественные семена хуже импортных из-за низкой урожайности.

«Наши отечественные разработки есть в рынке, их можно купить, но они плохо работают по отношению к импортной генетике: у них ниже урожайность, по ним надо применять другие технологии, которые еще не отработаны», – резюмировал он.

Ранее правительство РФ продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран. Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы, передает «Радиоточка НСН».

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