Зерновой союз сообщил, что отгрузка зерна из РФ снизилась в апреле

«По объемам внешних отгрузок мы тормозим. За первую неделю апреля мы отгрузили 1,2 млн против 1,5 млн в апреле прошлого сезона. Снижение идет из-за того, что цены фигурируют, которые продиктованы Минсельхозом, а по таким ценам никто брать не хочет, у конкурентов есть дешевле. В результате мы проигрываем тендеры у других стран», - сказал Злочевский.

Он также отметил, что к экономическому коллапсу приводит перепроизводство зерна в совокупности с «неадекватной регуляторикой».

«Мы физически уже в этом коллапсе второй сезон подряд, пока просвета не видно. Коллапс в первую очередь экономический, потому что сами объемы не играют существенной роли. Кризисы перепроизводства, когда у вас идет динамичное развитие, случаются в обязательном порядке. Рынки сбыта не так быстро растут, как наши темпа роста, которыми мы росли до прошлого сезона. Когда к кризисам перепроизводства добавляется неадекватная регуляторика, это и создает коллапс. Сам кризис перепроизводства коллапсом не является, он наоборот дает новые возможности, как и любой кризис», - резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса заявил, что экспорт российского зерна в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) может составить до 65 млн тонн. По его словам, объем большой и логистика здесь имеет чрезвычайно большое значение, передает «Радиоточка НСН».

