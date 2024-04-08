Зерновой союз сообщил, что отгрузка зерна из РФ снизилась в апреле
Россия «тормозит» по объемам внешних отгрузок зерна, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
За первую неделю апреля внешние отгрузки РФ составили 1,2 млн зерна против 1,5 млн в апреле прошлого сезона, в снижении объемов виноват, в частности, Минсельхоз, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«По объемам внешних отгрузок мы тормозим. За первую неделю апреля мы отгрузили 1,2 млн против 1,5 млн в апреле прошлого сезона. Снижение идет из-за того, что цены фигурируют, которые продиктованы Минсельхозом, а по таким ценам никто брать не хочет, у конкурентов есть дешевле. В результате мы проигрываем тендеры у других стран», - сказал Злочевский.
Он также отметил, что к экономическому коллапсу приводит перепроизводство зерна в совокупности с «неадекватной регуляторикой».
«Мы физически уже в этом коллапсе второй сезон подряд, пока просвета не видно. Коллапс в первую очередь экономический, потому что сами объемы не играют существенной роли. Кризисы перепроизводства, когда у вас идет динамичное развитие, случаются в обязательном порядке. Рынки сбыта не так быстро растут, как наши темпа роста, которыми мы росли до прошлого сезона. Когда к кризисам перепроизводства добавляется неадекватная регуляторика, это и создает коллапс. Сам кризис перепроизводства коллапсом не является, он наоборот дает новые возможности, как и любой кризис», - резюмировал он.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса заявил, что экспорт российского зерна в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) может составить до 65 млн тонн. По его словам, объем большой и логистика здесь имеет чрезвычайно большое значение, передает «Радиоточка НСН».
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