«Египет, Турция, Бангладеш и Пакистан»: Куда Россия поставляет зерно
Экспортная география российского зерна широка и постоянно растет, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
Россия поставляет зерно в основном в Египет, Турцию, Бангладеш, Пакистан и Алжир, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Экспортная география широка и она расширяется. У нас есть в этом сезоне некоторые страны, которые несколько сезонов либо не покупали вообще у нас, либо покупали очень небольшие объемы. В конечном итоге в лидерах традиционно Египет и Турция, это переходит от сезона к сезону. А все остальные места начали перераспределяться в рейтинге импортеров российских зерновых ресурсов. На третье место в этом сезоне вышел Бангладеш, были сезоны когда он производил активные закупки, но это было пять-шесть лет назад. Он никогда не входил в топ-3 наших импортеров. На четвертом месте Пакистан, раньше не вспомню, когда туда были поставки. Также поставляем в Алжир, который закупил уже 2,4 млн тонн», - сказал Злочевский.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса заявил, что экспорт российского зерна в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) может составить до 65 млн тонн. По его словам, объем большой и логистика здесь имеет чрезвычайно большое значение, передает «Радиоточка НСН».
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