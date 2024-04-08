«Египет, Турция, Бангладеш и Пакистан»: Куда Россия поставляет зерно

«Экспортная география широка и она расширяется. У нас есть в этом сезоне некоторые страны, которые несколько сезонов либо не покупали вообще у нас, либо покупали очень небольшие объемы. В конечном итоге в лидерах традиционно Египет и Турция, это переходит от сезона к сезону. А все остальные места начали перераспределяться в рейтинге импортеров российских зерновых ресурсов. На третье место в этом сезоне вышел Бангладеш, были сезоны когда он производил активные закупки, но это было пять-шесть лет назад. Он никогда не входил в топ-3 наших импортеров. На четвертом месте Пакистан, раньше не вспомню, когда туда были поставки. Также поставляем в Алжир, который закупил уже 2,4 млн тонн», - сказал Злочевский.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса заявил, что экспорт российского зерна в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) может составить до 65 млн тонн. По его словам, объем большой и логистика здесь имеет чрезвычайно большое значение, передает «Радиоточка НСН».

