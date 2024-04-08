Зерновой союз: РФ продает зерно на внутреннем рынке по рекордно низким ценам

Цены на российское зерно остаются на очень низком уровне, прогнозы по ним не очень оптимистичны, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский. 

Россия продает зерно на внутреннем рынке по самой низкой цене в мире, сейчас она составляет 120 долларов за тонну, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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«Цены остаются на очень низком уровне сегодня и прогнозы не очень оптимистичны. Поскольку в прошлом и позапрошлом сезоне, когда ввели эти пошлины, согнали своими действиями рынок на очень высокий уровень, у нас цены доходили до 450 долларов за тонну. Это привело к тому, что возбудились все конкуренты: нарастили производственную базу по пшенице, по нашей основной культуре. Сегодня предложения пшеницы в мире столько, что шансов на просвет особо не видно, по крайне мере в этом сезоне. Пшеницы слишком много в мире, поэтому такие низкие цены, а мы еще ее облагаем пошлиной. Сейчас внутренняя цена при расчете на текущий курс составляет 120 долларов за тонну, а на прошлой неделе было вообще 117 долларов. Такой цены ни в одной стране мира просто нет», - сказал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, что цены продаваемого на экспорт зерна регулируется Минсельхозом РФ негласно, а несоблюдение этих правил приводит к коллапсу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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