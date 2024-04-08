«Как снежный ком!»: В Зерновом союзе предупредили агробизнес РФ о банкротстве
Вырастет ли российский АПК на четверть, будет зависеть от того, как будет выглядеть в ближайшее время регуляторика в отрасли, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
Российский аграрный бизнес ждет череда банкротств, если Минсельхоз не настроит нормальную регуляторику, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Надо понимать, что уже следующий сезон, если мы не исправим экономическую ситуацию, будет сопровождаться массовыми банкротствами в хозяйствах, мы не сможем развернуть быстро ситуацию щелчком пальцев. Это падение будет как снежный ком нарастать и тащить одно за другим. Падение приобретет инерционный характер», - сказал Злочевский.
Он отметил, что выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о росте российского агропромышленного комплекса (АПК) на четверть будет зависеть от ряда факторов. По словам Злочевского, сегодня идет разворот в сторону падения объемов производства и экспорта зерна.
«Это будет зависеть от того, как будет выглядеть в ближайшее время регуляторика. У нас уже случился разворот в сторону падения, не в сторону роста. Президент поставил задачу – нарастить объемы производства и объемы экспорта, а мы уже развернулись в сторону падения в силу нетехнологичности посевов и отсутствия денег в карманах у крестьян. Может быть, есть какой-то временной лаг, но не очень большой, когда эти изменения на внутреннем рынке и в производственной базе еще имеют шанс вернуться в прежнее русло роста, но этот лаг очень короткий», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российский агропромышленный комплекс к 2030 году должен вырасти на четверть, а экспорт увеличиться в 1,5 раза, передает «Радиоточка НСН».
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