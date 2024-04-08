«Приводит к коллапсу!»: Злочевский заявил о негласных правилах Минсельхоза по зерну

«Есть негласные ограничения, которые просто вводятся по команде, а не подзаконными актами. Например, цена продаваемого на экспорт зерна регулируется Минсельхозом негласно. Были уже факты, когда несоблюдение этих правил приводило к коллапсу… То есть, компания продала по несогласованной с Минсельхозом цене, покупателя все устроило, но ему не дали отгрузить. Тот же Минсельхоз, диктуя цены негласными распоряжениями на продажу, рассчитывает пошлину исходя из цен, которых не существует в рынке. А почему, если продажа по нашей пшенице 205-210 долларов за тонну, пошлина рассчитывается исходя из 235 долларов? И вся эта пошлина оплачивается из карманов крестьян», - сказал Злочевский.

Он также рассказал, что введение квот на семена и привело к их удорожанию.

«Квоты на семена – очень странная схема распределения семян, которая и привела к удорожанию. Куча до сих пор стоит машин на границе с импортными семенами, которые не успели въехать до момента введения новых правил. Их просто тормознули на границе, не выдавая сопроводительные документы. Теперь либо ввернуть их поставщику, либо уничтожить. Вот такая патовая ситуация», - резюмировал он.

Ранее, в январе, правительство ввело квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в объеме 33,1 тысячи тонн. Квоты установлены для семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы. Ограничения действуют до конца 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

