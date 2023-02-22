27.02.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН Геннадия Онищенко на тему: «Землетрясение в Турции и Сирии. Угроза массовых инфекций»

В зоне землетрясений в Турции и Сирии возникают очаги опасных инфекций сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В первую очередь, специалисты говорят о высоком риске всех кишечных инфекций, включая холеру и гепатит А. Для них типичен водный путь распространения и поэтому вопрос о роли морского фактора в их передаче волнует многих. Ведь до Антальи от зоны землетрясения морем около 700 км, до Израиля примерно столько же, а до Кипра чуть ли не вдвое ближе. По мнению экспертов, высокий риск распространения инфекционных заболеваний сохранится в ближайшие две-четыре недели. Это связано с перебоями с поставками еды и воды, нехватка вещей первой необходимости, антисанитарией и перебоями в работе здравоохранения. Врачи бьют тревогу, так как солнечная Турция является одним из самых популярных направлений у россиян на протяжении нескольких лет и, как стало известно СМИ, российские туристы не отказываются от поездок в Турцию даже после землетрясений.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Какова сегодня ситуация в Турции и Сирии с инфекциями?

Какова вероятность их «завоза» в Россию?

Какие инфекции наиболее распространены в зонах чрезвычайных ситуаций, таких как землетрясения?

Какие профилактические меры необходимо предпринять в России?

На сколько быстро «турецкие» инфекции могут распространиться в России?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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