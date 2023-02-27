«Держим на контроле»: Онищенко рассказал о борьбе с пандемией холеры

ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«У нас есть все, у нас есть вакцины, у нас есть регидратационная терапия, антибиотики. Упрощать давайте не будет, но и особенно стращать тоже не надо. ВОЗ держит на контроле эту ситуацию, регулярно публикует прогнозы. Глобальное бремя холеры оценивается сегодня так, что это примерно 2,9 миллиона случаев ежегодно и 95 тысяч смертей», - сказал он.

В Турции и Сирии прогнозируется обострение холеры из-за недавних землетрясений, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

