«Держим на контроле»: Онищенко рассказал о борьбе с пандемией холеры
Заслуженный врач РФ отметил, что для борьбы есть все необходимое – вакцины, специальная терапия и антибиотики.
ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«У нас есть все, у нас есть вакцины, у нас есть регидратационная терапия, антибиотики. Упрощать давайте не будет, но и особенно стращать тоже не надо. ВОЗ держит на контроле эту ситуацию, регулярно публикует прогнозы. Глобальное бремя холеры оценивается сегодня так, что это примерно 2,9 миллиона случаев ежегодно и 95 тысяч смертей», - сказал он.
В Турции и Сирии прогнозируется обострение холеры из-за недавних землетрясений, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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