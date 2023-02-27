Онищенко предупредил о реальной возможности заболеть холерой в Турции

В Турции и Сирии прогнозируется обострение холеры из-за недавних землетрясений, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Седьмая пандемия холеры, которая началась в 1961 году на планете, продолжает оставаться актуальной. Примерно с середины 2021 года снова начинается острый всплеск. В 2021 году это касалось 23 стран, в 2022 году присоединились Ливан и Сирия, хотя Сирия не является эндемичной для холеры, но из-за военных действия это случилось. Рост заболеваемости продолжается, уже 31 страна. После землетрясения в этом году ситуация усугубилась в Сирии и Турции. Надо ожидать, что будет усиление ситуации. В Турции тоже есть реальная возможность заболеть», - рассказал он.

В зоне землетрясений в Турции и Сирии возникают очаги опасных инфекций, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В первую очередь, специалисты говорят о высоком риске всех кишечных инфекций, включая холеру и гепатит А. Для них типичен водный путь распространения, вопрос о роли морского фактора в их передаче волнует многих.

