Онищенко назвал причину вспышки холеры в Турции
Основной причиной обострения инфекционных заболеваний в Турции после масштабного землетрясения является высокая нагрузка на медиков и закрытие профилактических проектов в период пандемии коронавируса, заявил в пресс-центре НСН врач-эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Во всем мире нагрузка на здравоохранение сегодня очень высокая. Прежде всего, она вызвана коронавирусной инфекцией. Много медицинских работников неинфекционного профиля было отвлечено. В результате перегрузки на здравоохранение, отвлечения медицинских кадров, многие программы, в том числе и по профилактике, по оказанию помощи были свернуты. Оттого потери исчисляются не только заболевшими и умершими, но еще и опосредованным влиянием. То же самое касается и холеры. В 2022 году количество стран, где регистрировалась холера, резко увеличилось. Это тоже обусловлено отвлечениями специалистов», – заявил Онищенко.
Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что в зоне землетрясений в Турции и Сирии возникают очаги опасных инфекций. В первую очередь специалисты говорят о высоком риске всех кишечных инфекций, включая холеру и гепатит А. По мнению экспертов, высокий риск распространения инфекционных заболеваний сохранится в ближайшие две-четыре недели.
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