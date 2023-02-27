«Дойдет до Европы»: Онищенко назвал регионы распространения холеры

Врач-эпидемиолог отметил, что на американском континенте ситуация уже считается неблагополучной, из-за мобильности людей заболеваемость активно распространяется. 

Раньше холера фиксировалась в отдельных регионах, теперь заболевание распространяется по всему миру, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Раньше холера гнездилась в отдельных регионах, в частности, в Йемене, на который приходилось 84,93% всей регистрации, которая была в мире. Сегодня идет распространение, и это достаточно серьезная проблема. Наши люди любят путешествовать не только в Турцию, я бы хотел кратко охарактеризовать, где и в каком регионе есть такая проблема. Например, в Конго, там было обострение, летальность составляла до 3%, потому что там нет должного оказания медицинской помощи», - отметил он.

Онищенко подчеркнул, что на американском континенте ситуация уже считается неблагополучной, Европа пока в относительной безопасности.

Онищенко предупредил о реальной возможности заболеть холерой в Турции

В январе этого года Замбия уведомила о том, что у них вспышка холеры. Северная и Южная Америка - здесь Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс. Ситуация пока не контролируется, из-за мобильности населения прогноз по американскому континенту не совсем благополучный, он касается и Северной Америки – Мексика, США, Канада. Европейский регион самый благополучный, но из-за мобильности людей не исключается, что заболеваемость там будет», - рассказал он.

ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ЗаболеванияГеннадий Онищенко
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