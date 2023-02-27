«Дойдет до Европы»: Онищенко назвал регионы распространения холеры
Врач-эпидемиолог отметил, что на американском континенте ситуация уже считается неблагополучной, из-за мобильности людей заболеваемость активно распространяется.
Раньше холера фиксировалась в отдельных регионах, теперь заболевание распространяется по всему миру, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Раньше холера гнездилась в отдельных регионах, в частности, в Йемене, на который приходилось 84,93% всей регистрации, которая была в мире. Сегодня идет распространение, и это достаточно серьезная проблема. Наши люди любят путешествовать не только в Турцию, я бы хотел кратко охарактеризовать, где и в каком регионе есть такая проблема. Например, в Конго, там было обострение, летальность составляла до 3%, потому что там нет должного оказания медицинской помощи», - отметил он.
Онищенко подчеркнул, что на американском континенте ситуация уже считается неблагополучной, Европа пока в относительной безопасности.
В январе этого года Замбия уведомила о том, что у них вспышка холеры. Северная и Южная Америка - здесь Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс. Ситуация пока не контролируется, из-за мобильности населения прогноз по американскому континенту не совсем благополучный, он касается и Северной Америки – Мексика, США, Канада. Европейский регион самый благополучный, но из-за мобильности людей не исключается, что заболеваемость там будет», - рассказал он.
ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- «18 тысяч человек»: Онищенко рассказал о борьбе с инфекциями в рамках паломничества
- СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске
- Лавров: Москва сорвала планы Запада по расчленению и изоляции России
- В Севастополе задержали двух агентов спецслужб Украины
- СМИ: Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ под Херсоном
- Пекин ответил на заявление Зеленского о встрече с Си Цзиньпином
- Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Закарпатье
- В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
- В сети «Вкусно - и точка» появился аналог «Биг Мака»
- СМИ: Связи России и Китая в космосе ухудшились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru