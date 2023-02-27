«Дойдет до Европы»: Онищенко назвал регионы распространения холеры

Раньше холера фиксировалась в отдельных регионах, теперь заболевание распространяется по всему миру, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Раньше холера гнездилась в отдельных регионах, в частности, в Йемене, на который приходилось 84,93% всей регистрации, которая была в мире. Сегодня идет распространение, и это достаточно серьезная проблема. Наши люди любят путешествовать не только в Турцию, я бы хотел кратко охарактеризовать, где и в каком регионе есть такая проблема. Например, в Конго, там было обострение, летальность составляла до 3%, потому что там нет должного оказания медицинской помощи», - отметил он.

Онищенко подчеркнул, что на американском континенте ситуация уже считается неблагополучной, Европа пока в относительной безопасности.