«Это бесчеловечно!»: Онищенко раскритиковал фон дер Ляйен за санкции в отношении врачей

Врачи не должны попадать в санкционные списки, потому что они не могут лишиться права помогать людям и оказывать медицинскую помощь, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций. Меня особенно возмутило то, что туда попал доктор Рошаль. Самое главное, что во главе Евросоюза сегодня стоит госпожа фон дер Ляйен, она сама тоже медик, акушер-гинеколог, но мне кажется, что врачебного в ней мало осталось. Она, по моим оценкам, ярко выраженная фашистка. Ее деды, которые воевали на территории нашей страны, мы лечили раненых фашистов, которые пришли нас убивать. Господин Рошаль помогает Донбассу медикаментами, бронежилетами, врачи обязаны помогать – враг он или не враг. Наказывать врача за то, что он оказывает помощь своим коллегам, раненым и больным, это бесчеловечно. Я удивляюсь позиции нашего МИД, тут шутки неуместны, этот вопрос нужно ставить на уровне ВОЗ и ООН – у врачей права оказания медицинской помощи никто не забирал, их за это не наказывают», - объяснил он.

25 февраля в списке подсанкционных лиц в рамках десятого пакета санкций ЕС оказался президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Санкции против Рошаля объяснили кампанией ОНФ по сбору средств для военных из ДНР и ЛНР.

