«18 тысяч человек»: Онищенко рассказал о борьбе с инфекциями в рамках паломничества

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что на фоне обострения инфекционных заболеваний власти большое внимание уделяют процессу организации паломничества.

«В 1994 году в Дагестане был завоз холеры, он был связан с хадж. У нас с этого момента этот вопрос находится на контроле у государства. Наша страна ежегодно вывозит паломников, есть квота от правительства – примерно 18 тысяч паломников, гарантируется безопасность, требуется вакцинация. Будет ли в этом году Саудовская Аравия требовать прививки против холеры, сказать пока трудно, это будет зависеть от мировой ситуации, как она будет развиваться. В этом году хадж будет с 26 июня по 1 июля, примерно неделю. Все это будет на контроле, все меры будут приняты. Никакой паники не нужно. 18 тысяч – это достаточно много, основное – это Дагестан, все будет адекватно сопровождено», - отметил он.

Онищенко отметил, что обеспокоенность вызывает Сирия и Турция, где сотни тысяч людей стали жить в неприемлемых условиях на фоне землетрясений.

ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

