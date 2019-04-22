22.04.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Зеленский вместо Порошенко: Взгляд из Донбасса»

21 апреля состоялся второй тур президентских выборов на Украине. В президентской гонке столкнулись действующий президент страны Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. По последним предвыборным опросам лидерство сохранял Зеленский: более 72% избирателей готовы проголосовать за него. Кроме того, по итогам дебатов, прошедших 19 апреля в Киеве, многие эксперты придерживались мнения о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Даже букмекеры назвали фаворитом второго тура Зеленского, определяя шансы на его победу от 65% до 90%. Но незадолго до дебатов, шоумен, комментируя конфликт на Донбассе, сообщил, что не собирается признавать особый статус самопровозглашённых республик и что вернуть их поможет информационная война.

Как победа Зеленского скажется на конфликте в Донбассе?

Изменятся ли русско-украинские отношения после выборов?

Какое место займёт на Украине проигравший кандидат?

Как Донбасс отнесется к победителю?

Участники пресс-конференции:

- Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв;

- Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00



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