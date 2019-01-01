Запад не позволит Зеленскому арестовать Порошенко

Владимир Зеленский не сможет отправить в тюрьму Петра Порошенко, как обещал в ходе своей предвыборной кампании. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин.

«Запад не даст Зеленскому арестовать Порошенко. Зеленский хочет его арестовать, потому что это популярность естественно его поднимет, но ему никто не даст просто этого сделать. Поэтому он опять взвесит, что ему выгоднее: финансовая поддержка Запада или популярность в связи с арестом Порошенко, и решит, что финансовая поддержка выгоднее. И все, дядя Петя будет оставаться на свободе. Вот и весь президент Зеленский», — сказал Николай Платошкин.