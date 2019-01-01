Запад не позволит Зеленскому арестовать Порошенко
Николай Платошкин рассказал на пресс-конференции НСН, почему Зеленский не выполнит свое предвыборное обещание.
Владимир Зеленский не сможет отправить в тюрьму Петра Порошенко, как обещал в ходе своей предвыборной кампании. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин.
«Запад не даст Зеленскому арестовать Порошенко. Зеленский хочет его арестовать, потому что это популярность естественно его поднимет, но ему никто не даст просто этого сделать. Поэтому он опять взвесит, что ему выгоднее: финансовая поддержка Запада или популярность в связи с арестом Порошенко, и решит, что финансовая поддержка выгоднее. И все, дядя Петя будет оставаться на свободе. Вот и весь президент Зеленский», — сказал Николай Платошкин.
Напомним, что в конце февраля Зеленский заявил, что один из кандидатов в президенты Украины сядет в тюрьму. Таким образом, шоумен перефразировал предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много — президент один».
Между тем, на прошедших накануне выборах президента Украины Владимир Зеленский заручился рекордной поддержкой соотечественников. По данным Национального экзит-полла, его поддержали более 73% украинцев, а после обработки 90% протоколов ЦИК заявил о 73,18% голосов в пользу кандидата от партии «Слуга народа».
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