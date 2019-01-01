Украине при Зеленском предсказали гламурную русофобию

По его словам, России было бы лучше, если Зеленский, или даже Порошенко, победили на президентских выборах с небольшим отрывом. Тогда Москва могла бы не признавать итоги украинских выборов.

«Если бы победил с небольшим отрывом Порошенко или тот же самый Зеленский, выборы были бы оспорены в самой Украине. Для нас было бы конечно желательно их не признавать. А что сейчас мы можем сказать? 72% проголосовало за Зеленского. Самое обидное, что за него проголосовало более 80% на юго-востоке. Если мы сейчас эти выборы не признаем, получается, что мы плюнули в душу всем, кто хорошо к нам относится», — рассказал Николай Платошкин.

Он добавил, что голосуя за Зеленского, украинцы, в том числе те, которые хорошо относятся к России, совершили ошибку.

Ранее на пресс-конференции НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал о роковой ошибке Петра Порошенко.

Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 90,25% протоколов лидером гонки стал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набрав 73,18% голосов. За действующего главу Украины Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинцев, согласно данным ЦИК страны.