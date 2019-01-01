Украине при Зеленском предсказали гламурную русофобию
На пресс-конференции НСН дипломат Николай Платошкин назвал победу Зеленского на выборах президента Украины худшим итогом для России.
Победа кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины станет худшим итогом для России, заявил на пресс-конференции НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин.
«Для России по-моему это самый худший итог, который можно было представить, потому что дела идут по грузинскому варианту, когда откровенно какой-то русофобский режим меняется на такой же русофобский, но интеллигентно гламурный. Не поливая нас грязью постоянно с экранов телевизора, но делая все то же самое», — заявил дипломат.
По его словам, России было бы лучше, если Зеленский, или даже Порошенко, победили на президентских выборах с небольшим отрывом. Тогда Москва могла бы не признавать итоги украинских выборов.
«Если бы победил с небольшим отрывом Порошенко или тот же самый Зеленский, выборы были бы оспорены в самой Украине. Для нас было бы конечно желательно их не признавать. А что сейчас мы можем сказать? 72% проголосовало за Зеленского. Самое обидное, что за него проголосовало более 80% на юго-востоке. Если мы сейчас эти выборы не признаем, получается, что мы плюнули в душу всем, кто хорошо к нам относится», — рассказал Николай Платошкин.
Он добавил, что голосуя за Зеленского, украинцы, в том числе те, которые хорошо относятся к России, совершили ошибку.
Ранее на пресс-конференции НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал о роковой ошибке Петра Порошенко.
Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 90,25% протоколов лидером гонки стал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набрав 73,18% голосов. За действующего главу Украины Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинцев, согласно данным ЦИК страны.
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