Три сценария правления Зеленского
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал на пресс-конференции НСН, какой выбор стоит перед новым президентом Украины.
Владимир Зеленский одерживает уверенную победу на выборах президента Украины, по данным Центральной избирательной комиссии страны. По итогам обработки 98,31% протоколов, кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,16% голосов. При этом действующего президента Петра Порошенко поддержали чуть меньше четверти украинцев, всего 24,52%.
Какой будет Украина при Зеленском во главе государства, НСН рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его словам, у нового лидера Незалежной есть как минимум три сценария действий.
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Во-первых, Зеленский ничего не сможет сделать, пока не заручится поддержкой большинства в Верховной раде, уверен Царёв.
«Украина такая страна, где президент — это очень важная фигура, но все равно место власти – это парламент», — сказал экс-депутат Рады.
Президент Зеленский может сформировать большинство в парламенте либо дождавшись парламентских выборов осенью этого года, либо договорившись с олигархами, которые, по словам Царёва, готовы с ним разговаривать. В их числе экс-спикер парламента Новороссии назвал депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Рината Ахметова, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с партией «Народный фронт», а также экс-депутата Рады Виталия Хомутынника и миллиардера Игоря Коломойского с партией «Воля народа».
«Очень просто сейчас раздать должности в правительстве и получить большинство в парламенте. Таким образом, он вроде бы получит большинство, но при этом власти у него как таковой не будет. Фактически запустится тот сценарий, который был у Петра Порошенко», — сказал Царёв.
По его словам, все олигархи и политические элиты на Украине с нетерпением ждут, пока Зеленский скажет: «Приходите, давайте договариваться, что вам, что мне, как мы поделим Украину, как мы будем зарабатывать».
«Если он пойдет по этому сценарию, то у него будет большинство в Верховной раде. Вполне возможно, что тогда можно будет не дожидаться выполнения Минских соглашений», — отметил экс-спикер парламента Новороссии.
Революция
Вторым вариантом развития событий при правлении Зеленского Олег Царёв назвал незамедлительную войну с украинскими олигархами, что фактически приведет к революции в стране.
«Зеленский ломает коррупционные схемы Петра Порошенко, бьет по всем сегодняшним украинским олигархам. Схема “Роттердам плюс”, заработок на “Энергоатоме”, НАК “Нафтогаз”, Облэнерго. Если он начинает ломать коррупционные схемы, одновременно объявляет внеочередные выборы», — сказал Царёв.
В этом случае выборы пройдут в течение трех месяцев, и Зеленскому удастся на волне борьбы с коррупцией сформировать большинство в Верховной раде, прогнозирует экс-спикер парламента Новороссии.
«Это будет революция, потому что Украина — олигархическая страна, а убрав олигархов из власти, он приведет страну к развитому капитализму. Фактически он поменяет базис», — отметил Олег Царёв.
Отложенная война с олигархами
По третьему сценарию, обрисованному Олегом Царёвым, Владимир Зеленский сначала договаривается с олигархами, а после парламентских выборов объявляет им войну.
«Он сейчас договаривается с Коломойским, соответственно его поддерживает Аваков, поддерживает Юрий Луценко (в настоящее время генпрокурор Украины – прим. НСН), подтягивает к себе остальных олигархов. Вместе с ними формирует какое-то переходное правительство, но начинает войну с олигархами уже после парламентских выборов», — рассказал экс-депутат Рады.
По его словам, этот сценарий наименее безболезненный, так как в случае, если Зеленский начнет противостояние с олигархией, борьба грозит развернуться нешуточная, а победитель в ней будет не так очевиден.
«Все-таки надо понимать, это очень непростая война. За каждым из олигархов стоят телеканалы, предприятия, люди, банки», — сказал Царёв.
Чего хотят американцы
Американские кураторы Зеленского, заявил Олег Царёв, в любом случае хотят убрать украинских олигархов из власти, чтобы открыть страну для западного капитала.
«Американцы, которые сейчас курируют избирательную кампанию Зеленского, категорически хотят убрать олигархов из власти. Петр Порошенко все-таки не давал западным капиталам зайти на Украину, так как они хотели. Если Зеленский сможет создать систему, в которой олигархов не будет, то сможет зайти западный капитал», — сказал Царёв.
С одной стороны, это хорошо, так как на Украину придут дешевые иностранные деньги, новые технологии и будут лучше отлажены демократические институты. В то же время с приходом зарубежных корпораций из Украины уйдут остатки политического и экономического суверенитета, предупредил экс-спикер парламента Новороссии.
«Ничего из того, чего хотят западные кураторы нельзя сделать, если будет продолжаться война. Поэтому, мне так кажется, что будут вести Зеленского к тому, чтобы Минские соглашения были выполнены», — заключил Олег Царёв, отметив, что хорошо это или плохо для жителей Донбасса подлежит дискуссии.
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