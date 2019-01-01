Три сценария правления Зеленского

Владимир Зеленский одерживает уверенную победу на выборах президента Украины, по данным Центральной избирательной комиссии страны. По итогам обработки 98,31% протоколов, кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,16% голосов. При этом действующего президента Петра Порошенко поддержали чуть меньше четверти украинцев, всего 24,52%.

Какой будет Украина при Зеленском во главе государства, НСН рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его словам, у нового лидера Незалежной есть как минимум три сценария действий.

Порошенко 2.0

Во-первых, Зеленский ничего не сможет сделать, пока не заручится поддержкой большинства в Верховной раде, уверен Царёв.

«Украина такая страна, где президент — это очень важная фигура, но все равно место власти – это парламент», — сказал экс-депутат Рады.