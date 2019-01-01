Царёв надеется на выполнение Минских соглашений при Зеленском

Лидирующий кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может выполнить Минские соглашения, сменив Петра Порошенко на посту главу Незалежной. Такую надежду выразил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв на пресс-конференции НСН.

«Сказать, что будет с Донбассом сейчас сложно. Единственное, что можно сказать определенно, если с Порошенко не было надежд на то, что Минские соглашения будут выполняться, то при Зеленском такая вероятность существует», — сказал Царёв.

При этом он отметил, что Зеленский не сможет ничего сделать, пока не сформирует большинство в Верховной Раде.

Олег Царёв также прокомментировал заявления кандидата от партии «Слуга народа» об особом статусе Донбасса. По его словам, как опытный политик, Зеленский просто говорил то, что хотел услышать украинский народ.

Напомним, что 18 апреля Владимир Зеленский выступил против особого статуса Донбасса. Также он заявил, что не поддерживает амнистию для гражданских и военных служащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН тогда уличил Зеленского в непоследовательности и разглядел в нем молодого Порошенко.