Экс-депутат Рады: Зеленский устроит на Украине революцию

На посту президента Украины Владимир Зеленский проведет революцию, заявил на пресс-конференции НСН экс-спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

По его словам, по одному из сценариев, открытых перед будущим главой Незалежной, он начнет ломать коррупционные схемы своего предшественника Петра Порошенко.

«Не поломав коррупционные схемы, ты не сможешь понизить коммунальные платежи, ты не сможешь проводить реформы. Если он начинает ломать коррупционные схемы, одновременно объявляет внеочередные выборы. Выборы тогда проходят в течение трех месяцев. Формирует на волне борьбы с коррупцией большинство в Верховной раде, и получается, что он тот президент, который фактически проведет революцию. Это будет революция, потому что Украина олигархическая страна, а убрав олигархов из власти, он приведет страну к развитому капитализму. Фактически он поменяет базис», — рассказал Олег Царёв.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии рассказал на пресс-конференции НСН, чем Зеленский лучше Порошенко для Донбасса.

