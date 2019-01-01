Царёв рассказал о роковой ошибке Порошенко

Действующий президент Украины Пётр Порошенко остался бы во главе страны на второй срок, если бы избирателям предложили возможность голосовать против всех. Об этом на пресс-конференции НСН заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

«Фактически мы наблюдали избирательную кампанию, где Порошенко воевал с Порошенко. Положительный рейтинг Порошенко воевал с чудовищным антирейтингом Порошенко. Если бы штаб Порошенко сообразил и внес графу “против всех”, и приложил все усилия для того, чтобы в избирательной кампании участвовал [Святослав] Вакарчук (лидер группы «Океан Ельзи» - прим. НСН), то вполне вероятно, что Зеленский бы не прошел во второй тур. И Порошенко бы встретился с Юлей Тимошенко и у него были бы очень хорошие шансы на победу. Но Порошенко этого не сделал, это ошибка», — сказал Олег Царёв.

Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 90,25% протоколов лидером гонки стал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набрав 73,18% голосов. За действующего главу Украины Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинцев, согласно данным ЦИК страны.



