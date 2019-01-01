Царёв рассказал о роковой ошибке Порошенко
Экс-спикер парламента Новороссии рассказал на пресс-конференции НСН, как Порошенко мог сохранить власть.
Действующий президент Украины Пётр Порошенко остался бы во главе страны на второй срок, если бы избирателям предложили возможность голосовать против всех. Об этом на пресс-конференции НСН заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
«Фактически мы наблюдали избирательную кампанию, где Порошенко воевал с Порошенко. Положительный рейтинг Порошенко воевал с чудовищным антирейтингом Порошенко. Если бы штаб Порошенко сообразил и внес графу “против всех”, и приложил все усилия для того, чтобы в избирательной кампании участвовал [Святослав] Вакарчук (лидер группы «Океан Ельзи» - прим. НСН), то вполне вероятно, что Зеленский бы не прошел во второй тур. И Порошенко бы встретился с Юлей Тимошенко и у него были бы очень хорошие шансы на победу. Но Порошенко этого не сделал, это ошибка», — сказал Олег Царёв.
Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 90,25% протоколов лидером гонки стал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набрав 73,18% голосов. За действующего главу Украины Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинцев, согласно данным ЦИК страны.
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