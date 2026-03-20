25.03.2026 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» при поддержке общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», АНО «Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» и общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», состоится пресс-конференция на тему: «Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?»

К участию в дискуссии приглашены депутаты Государственной думы, представители профильных ведомств, лидеры общественного мнения, спортивные тренеры и эксперты в сфере профилактики зависимостей.

Цели национального развития в сфере здоровья и демографии сегодня связаны не только с совершенствованием системы медицинской помощи, но и с формированием среды, в которой здоровый образ жизни, профилактика заболеваний, активное долголетие и ответственное отношение к себе становятся общественной нормой. Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года и меры, принимаемые в сфере семейной и демографической политики, ставят перед государством амбициозные задачи: увеличить продолжительность жизни, укрепить здоровье граждан, поддержать семью и снизить влияние факторов, разрушающих человеческий потенциал. Однако ключевой вопрос остается открытым: можно ли добиться этих целей, если в повседневной жизни россиян по-прежнему сильны зависимые модели потребления, а идеи ЗОЖ часто уступают алкоголю, табаку, вейпам, наркотикам и нездоровым поведенческим привычкам?

В ходе конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Возможен ли реальный рост продолжительности жизни без перехода от модели лечения к модели профилактики;

Почему идеи ЗОЖ пока не стали массовой социальной нормой и что мешает людям выбирать здоровье в ежедневной жизни;

Кто сегодня действительно влияет на поведение общества — врач, семья, школа, государство или лидеры общественного мнения;

Как говорить с молодежью и взрослыми о вреде табака, вейпов, алкоголя и наркотиков так, чтобы профилактика действительно работала;

Почему нелегальная дистанционная торговля алкоголем остается серьезной угрозой для здоровья общества;

Может ли обсуждение возможной легализации онлайн-продажи алкоголя стать частью цивилизованного регулирования рынка или это создаст новые риски для здоровья нации.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

