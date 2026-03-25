Вице-премьера Голикову попросят «обуздать» лоббистов онлайн-продажи алкоголя

«У меня такое впечатление, что в правительстве существует определённое раздвоение сознания. С одной стороны, мы всеми силами спонсируем развитие детского и молодежного спорта, строим ФОКи, детские площадки во дворах… С другой стороны, у нас другая ветвь в правительстве полностью акцентируется на том, чтобы обеспечить онлайн-продажу энергетиков, а потом и алкоголя, табака: сейчас идут эксперименты. Говорят, что это обеспечит поступления в государственный бюджет. Но мы понимаем, что эти поступления в бюджет очень быстро утекут через обеспечение медицинского обслуживания населения. У нас примерно 1 трлн рублей каждый год уходит на восстановление и реабилитацию людей, которые получают те или иные болезни в том числе из-за злоупотребления алкоголя», - подчеркнул Корнеев.

По его вниманию, внимание на этот парадокс должна обратить вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предлагаю написать письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с изложением наших позиций по всем параметрам, чтобы эта двойственность сознания в правительстве была преодолена, и поставленные президентом приоритеты превалировали над меркантильными желаниями торговцев увеличить свою прибыль. Лоббисты увеличения продаж алкоголя не скрывают, что меры призваны увеличить потребление алкоголя. Это подрыв нашего здоровья, экономики, ничего хорошего из этого не выйдет», - отметил Корнеев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ранее заявил в пресс-центре НСН, что категорически против экспериментов с онлайн-продаже энергетиков и дистанционной продаей алкоголя.

По данным Минздрава, 75% всех смертей мужчин в России в определённой степени связаны с потреблением алкоголя, а совокупные потери ВВП в период с 2024 по 2031 год от преждевременной смертности трудоспособного населения достигнут 4 трлн рублей только по кардиологическим причинам. При этом, по статистике, количество потребителей вейпов и электронных сигарет выросло до 5,3 млн человек, а 70% подростков хотя бы раз их пробовали, отмечает «Радиоточка НСН».

