Депутата Гусева возмутили попытки легализовать онлайн-продажу алкоголя и энергетиков
25 марта 202611:04
Михаил Судаков
Продажа алкоголя онлайн позволит детям обходить запреты, а вредный эффект энергетиков известен каждому, сказал в эфире НСН Дмитрий Гусев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на пресс-конференции в НСН на тему "Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?" заявил, что выступает против экспериментов с онлайн-продажей энергетиков и попыток легализовать дистанционную продажу алкоголя.
«Проводится эксперимент по онлайн-продаже энергетиков с использованием биометрии. А зачем они нам нужны? Мы с большим трудом приняли в Госдуме закон об ограничении продажи энергетиков несовершеннолетним, а сейчас мы разрешаем онлайн. Для чего? Каждый знает, что энергетик – вредная штука, которая имеет отложенный вредный эффект: через годик в больницу с сердцем попадешь. Я категорически против того, чтобы энергетики продавались в интернете онлайн. Наши торговцы алкоголем теряют большие деньги на сокращении потребления алкоголя, поэтому они лоббируют законопроект о продаже алкоголя онлайн, о дистанционной продаже. А зачем это нужно? У нас торговля развита великолепно, в шаговой доступности от любого дома найдется продуктовый магазин. Зачем продавать алкоголь онлайн, зачем делать так, чтобы запреты могли обходить дети? Непонятно. Многие депутаты выступают против», - подчеркнул он.
Ранее Дмитрий Гусев предложил в пресс-центре НСН приравнять вейпы к наркотикам и запретить из оборот на территории России.
- Депутата Гусева возмутили попытки легализовать онлайн-продажу алкоголя и энергетиков
