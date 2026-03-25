Депутата Гусева возмутили попытки легализовать онлайн-продажу алкоголя и энергетиков

Продажа алкоголя онлайн позволит детям обходить запреты, а вредный эффект энергетиков известен каждому, сказал в эфире НСН Дмитрий Гусев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на пресс-конференции в НСН на тему "Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?" заявил, что выступает против экспериментов с онлайн-продажей энергетиков и попыток легализовать дистанционную продажу алкоголя.

«Приравнять к наркотикам!»: Депутат Гусев выступил за полный запрет вейпов в России
«Проводится эксперимент по онлайн-продаже энергетиков с использованием биометрии. А зачем они нам нужны? Мы с большим трудом приняли в Госдуме закон об ограничении продажи энергетиков несовершеннолетним, а сейчас мы разрешаем онлайн. Для чего? Каждый знает, что энергетик – вредная штука, которая имеет отложенный вредный эффект: через годик в больницу с сердцем попадешь. Я категорически против того, чтобы энергетики продавались в интернете онлайн. Наши торговцы алкоголем теряют большие деньги на сокращении потребления алкоголя, поэтому они лоббируют законопроект о продаже алкоголя онлайн, о дистанционной продаже. А зачем это нужно? У нас торговля развита великолепно, в шаговой доступности от любого дома найдется продуктовый магазин. Зачем продавать алкоголь онлайн, зачем делать так, чтобы запреты могли обходить дети? Непонятно. Многие депутаты выступают против», - подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Гусев предложил в пресс-центре НСН приравнять вейпы к наркотикам и запретить из оборот на территории России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ЗапретГосдумаАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры