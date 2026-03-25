Потери России от гиподинамии оценили в 22 трлн рублей
Экономика и бизнес теряют по 4 трлн рублей в год из-за падения коэффициента продуктивности, сказал в эфире НСН Анатолий Абалихин.
Россия ежегодно теряет 22 трлн рублей из-за гиподинамии, которая является следствием снижения двигательной активности, заявил на пресс-конференции НСН советник председателя Российского студенческого спортивного союза Анатолий Абалихин.
«Здоровье – важнейший фактор в области демографии, да и всей экономики. Сегодня наш экономический сектор, бизнес теряет порядка 4 трлн рублей ежегодно из-за падения коэффициента продуктивности, коэффициента, который позволяет увеличивать производительность труда. Также наша страна на сегодняшней день теряет около 22 трлн рублей ежегодно из-за развивающейся гиподинамии – это патологическое состояние из-за отсутствия двигательной активности. Впоследствии из-за этого развиваются и хронические неинфекционные заболевания. 22 триллиона – огромные деньги!» - подчеркнул Абалихин.
Пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака при Минздраве РФ Маринэ Гамбарян ранее говорила на пресс-конференции в НСН, что психологическая зависимость от курения электронных сигарет развивается за полгода, при этом для курильщиков обычных сигарет такой путь занимает шесть-восемь лет.
