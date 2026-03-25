Потери России от гиподинамии оценили в 22 трлн рублей

Россия ежегодно теряет 22 трлн рублей из-за гиподинамии, которая является следствием снижения двигательной активности, заявил на пресс-конференции НСН советник председателя Российского студенческого спортивного союза Анатолий Абалихин.

«Здоровье – важнейший фактор в области демографии, да и всей экономики. Сегодня наш экономический сектор, бизнес теряет порядка 4 трлн рублей ежегодно из-за падения коэффициента продуктивности, коэффициента, который позволяет увеличивать производительность труда. Также наша страна на сегодняшней день теряет около 22 трлн рублей ежегодно из-за развивающейся гиподинамии – это патологическое состояние из-за отсутствия двигательной активности. Впоследствии из-за этого развиваются и хронические неинфекционные заболевания. 22 триллиона – огромные деньги!» - подчеркнул Абалихин.
