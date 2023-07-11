13.07.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Заразные связи: кто рискует заболеть менингитом?»

В России первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. В опасности даже вакцинированные. С начала года в Петербурге зафиксировали 17 случаев заражения менингококковой инфекцией. Столько же случаев было выявлено за весь 2022 год. На днях в Екатеринбурге произошла серьезная вспышка: от менингококковой инфекции госпитализировано 15 человек, умерли два человека. Вспышка менингита началась в Екатеринбурге среди работников склада крупного интернет-магазина и вызвала серьезную озабоченность у эпидемиологов, и у рядовых потребителей. Эксперты говорят, что болезнь развивается молниеносно, а передается довольно легко. Специалисты не исключают, что в России может начаться подъем заболеваемости менингитом.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как распространяется болезнь и на сколько опасна?

По каким симптомам можно распознать болезнь?

Чем коварен менингит?

Стоит ли сейчас прививаться?

Поможет ли масочный режим?

Участники пресс-конференции:

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Продеус;

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Юрьевна Малинникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



