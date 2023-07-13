«Бить тревогу!»: Врач рассказала, какие признаки помогут распознать менингит

Инфекция менингококка развивается молниеносно, основным отличительным признаком считается появление сыпи, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

«Инфекция развивается очень быстро, она может развиваться молниеносно. Пациент не успевает сообразить, что надо обратиться к врачу, как у него будут выраженные признаки: сильнейшие головные боли, мышечные боли. Один из отличительных признаков – появление сыпи», - рассказала она.

Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус перечислил симптомы, после которых нужно бить тревогу.