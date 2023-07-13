«Бить тревогу!»: Врач рассказала, какие признаки помогут распознать менингит
Врач-инфекционист Елена Малинникова отметила, что появляются сильнейшие головные и мышечные боли, а также сыпь, инфекция развивается молниеносно.
Инфекция менингококка развивается молниеносно, основным отличительным признаком считается появление сыпи, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.
«Инфекция развивается очень быстро, она может развиваться молниеносно. Пациент не успевает сообразить, что надо обратиться к врачу, как у него будут выраженные признаки: сильнейшие головные боли, мышечные боли. Один из отличительных признаков – появление сыпи», - рассказала она.
Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус перечислил симптомы, после которых нужно бить тревогу.
«Есть еще кое-что, на что я как педиатр обращаю внимание всегда: светобоязнь. Когда есть такие проявления, надо бить тревогу, это абсолютный повод вызвать срочно специалиста. Дальше может быть тяжелейшая ситуация – ригидность затылочных мышц, когда мышцы так напряжены, что не дают подбородок прислонить к груди», - добавил он.
В России случилась первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. С начала года в Петербурге зафиксировали 17 случаев заражения менингококковой инфекцией. Столько же случаев было выявлено за весь 2022 год. На днях в Екатеринбурге произошла серьезная вспышка: от менингококковой инфекции госпитализировано 15 человек, умерли два человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми
- В Роскомнадзоре рассказали, как добиться удаления своих фотографий из свободного доступа в интернете
- Тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружили в Туапсинском районе
- Певица МакSим призналась в алкоголизме
- Pais: ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов
- Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана
- Агент теннисистки Андреевой опроверг сообщения о планах россиянки сменить гражданство
- Депутат Картаполов: Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым
- Сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях
- Турчак: Опубликованное Гурулевым обращение генерала Попова было непубличным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru