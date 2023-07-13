«Бить тревогу!»: Врач рассказала, какие признаки помогут распознать менингит

Врач-инфекционист Елена Малинникова отметила, что появляются сильнейшие головные и мышечные боли, а также сыпь, инфекция развивается молниеносно.

Инфекция менингококка развивается молниеносно, основным отличительным признаком считается появление сыпи, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

«Инфекция развивается очень быстро, она может развиваться молниеносно. Пациент не успевает сообразить, что надо обратиться к врачу, как у него будут выраженные признаки: сильнейшие головные боли, мышечные боли. Один из отличительных признаков – появление сыпи», - рассказала она.

Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус перечислил симптомы, после которых нужно бить тревогу.

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«Есть еще кое-что, на что я как педиатр обращаю внимание всегда: светобоязнь. Когда есть такие проявления, надо бить тревогу, это абсолютный повод вызвать срочно специалиста. Дальше может быть тяжелейшая ситуация – ригидность затылочных мышц, когда мышцы так напряжены, что не дают подбородок прислонить к груди», - добавил он.

В России случилась первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. С начала года в Петербурге зафиксировали 17 случаев заражения менингококковой инфекцией. Столько же случаев было выявлено за весь 2022 год. На днях в Екатеринбурге произошла серьезная вспышка: от менингококковой инфекции госпитализировано 15 человек, умерли два человека.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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