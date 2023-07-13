«Неутешительная статистика»: Продеус заявил о 20% тяжелых случаев менингита у детей

Дети болеют менингококком в шесть раз чаще взрослых, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

«По данным Роспотребнадзора, дети болеют тяжелыми формами в шесть раз чаще, чем взрослые. Самое опасное – это носительство, носителей достаточно много, они могут вообще не болеть», - отметила она.

Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подтвердил неутешительную статистику именно среди детей.

«Среди детей младшего возраста статистика неутешительная, все зависит от скорости постановки диагноза. К сожалению, примерно 15-20% имеют тяжелые состояния, инвалидизируются. Первый пик заболевания приходится на детей до двух лет», - сказал он.

В России случилась первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. С начала года в Петербурге зафиксировали 17 случаев заражения менингококковой инфекцией. Столько же случаев было выявлено за весь 2022 год. На днях в Екатеринбурге произошла серьезная вспышка: от менингококковой инфекции госпитализировано 15 человек, умерли два человека.

