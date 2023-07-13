«Неутешительная статистика»: Продеус заявил о 20% тяжелых случаев менингита у детей
Профессор Елена Малинникова рассказала также, что болеют менингококком в шесть раз чаще взрослых.
Дети болеют менингококком в шесть раз чаще взрослых, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.
«По данным Роспотребнадзора, дети болеют тяжелыми формами в шесть раз чаще, чем взрослые. Самое опасное – это носительство, носителей достаточно много, они могут вообще не болеть», - отметила она.
Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подтвердил неутешительную статистику именно среди детей.
«Среди детей младшего возраста статистика неутешительная, все зависит от скорости постановки диагноза. К сожалению, примерно 15-20% имеют тяжелые состояния, инвалидизируются. Первый пик заболевания приходится на детей до двух лет», - сказал он.
В России случилась первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. С начала года в Петербурге зафиксировали 17 случаев заражения менингококковой инфекцией. Столько же случаев было выявлено за весь 2022 год. На днях в Екатеринбурге произошла серьезная вспышка: от менингококковой инфекции госпитализировано 15 человек, умерли два человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Pais: ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов
- Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана
- Агент теннисистки Андреевой опроверг сообщения о планах россиянки сменить гражданство
- Депутат Картаполов: Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым
- Сотрудникам «Ростеха» запретили использовать технику Apple в служебных целях
- Турчак: Опубликованное Гурулевым обращение генерала Попова было непубличным
- СМИ: Теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство
- ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста за госизмену
- Шевчук выпустил новый альбом «Волки в тире»
- В ОНК заявили, что генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru