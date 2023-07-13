Продеус рассказал, кто входит в группу риска по заражению менингитом
Врач педиатр-иммунолог отметил, что под ударом дети, подростки, которые отправляются в колледжи, университеты и армию, а также пожилые граждане.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН перечислил категории, которые находятся в группе риска из-за вспышек менингококка.
«Даже вакцинированные могут быть в опасности, люди иногда забывают, что однократная вакцинация не может быть вечной. Максимальная длительность эффекта не превышает десяти лет. Вспышки происходят на фоне большого скопления людей. Во многих странах мира, например, в США ты не будешь жить в общежитии без вакцины. Основная группа риска – маленькие дети до двух лет, подростки, которые идут в колледжи, университет, армию, а также пожилые люди. Эта инфекция часто может встречаться в обществе, дальше вопрос иммунитета», - отметил он.
Вакцинация проводится только при локальных вспышках менингококка, в противном случае это нерентабельно и неэффективно, заявил ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru