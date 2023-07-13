«Поцелуи под запретом»: Врач перечислила меры профилактики на фоне вспышек менингита

Менингококковая инфекция передается при очень близком контакте – через поцелуи, объятия, употребление из одного стакана напитков в жаркое время, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

«Мы должны говорить о профилактике. Инфекция передается воздушно-капельным путем, то есть, она может быть профилактирована любой защитой дыхательных путей. Это может быть маска. При этом менингококковая инфекция передается при очень близком контакте – поцелуи, обнимашки, употребление из одного стакана напитков в жаркое время и так далее. Дети, используя одни и те же игрушки, также в зоне риска. Мне не нравится, когда в коллективах начинаются целования. В подростковых коллективах это чаще всего, а они самая опасная группа. Подросткам надо объяснить, что не надо целоваться при встрече», - рассказала она.

Вакцинация проводится только при локальных вспышках менингококка, в противном случае это нерентабельно и неэффективно, заявил ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

